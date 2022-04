Com vazante do Rio Juruá, famílias desabrigadas em Cruzeiro do Sul poderão voltar para casa

Depois de ficar cerca de um mês acima da cota de transbordamento, que é de 13 metros em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá está com 12,77 metros nesta sexta-feira, 8. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros no município, tenente Josadac Ibernon, a tendência é de que o manancial siga em vazante.

“Neste período a tendência é de fato que siga a vazante do rio e que ele não volte a transbordar”, diz.

Na próxima segunda-feira, 11, a Defesa Civil Municipal vai iniciar a operação de retorno, levando de volta para casa as famílias, somando cerca de 500 pessoas, que estavam em abrigos mantidos pela prefeitura em escolas e creches.

“Vamos fazer esse retorno para as casas de modo seguro para as pessoas”, afirmou o coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, tenente Lima.

O Rio Juruá chegou aos 13,94 metros no final de fevereiro, atingindo 28 mil pessoas em Cruzeiro do Sul. Por causa da enchente, o prefeito Zequinha Lima decretou estado de emergência no município, que foi reconhecido pelo governo federal, mas não enviou recursos financeiros ou insumos para as ações da Defesa Civil.