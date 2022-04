Procon fiscaliza preço do ovo de páscoa comercializado no Acre

O Procon está de olho no comércio de Ovo de Páscoa no Acre. Uma ação está sendo realizada pelo programa Rota da Qualidade em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas Ipem) que está verificando o peso dos ovos, se confere com o peso informado nas embalagens. Os fiscais do Procon avaliam as notas fiscais para análise do preço.

De acordo com Camila Lima, diretora administrativa do Procon, a fiscalização quanto ao preço é realizada em etapas, sendo a primeira a solicitação das notas fiscais.

Após algum tempo, as notas são enviadas ao Núcleo de Análise Técnica (NAT) do Ministério Publico, que realiza o a comparação dos preços e prepara o estudo técnico conclusivo. O relatório com as empresas fiscalizada fica pronto em duas semanas.

O Programa Rota da Qualidade objetiva conscientizar clientes e lojistas sobre regras da relação de consumo.