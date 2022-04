Polícia Civil cria laboratório contra lavagem de dinheiro no Acre

O menino David da Silva Souza, de 11 anos, da etnia Katukina, que foi atropelado na BR-364, no dia 25 de março passado, segue em coma e entubado na Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Segundo uma tia da criança, a transferência para Rio Branco não foi realizada por falta de leitos na capital.

“Ele não pode ficar fora da UTI e não tem vaga em Rio Branco. Por isso ele ainda está aqui”, citou a parente em áudio.

A coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Catiana Lima, não falou sobre o assunto. “Estou com uma agenda bem lotada, correndo aqui contra o tempo para responder essa demanda”, respondeu.

A Central de Regulação de Leitos explica que aguarda a vaga em UTI pediátrica na capital.

“Estamos aguardando os processos de regulação e uma vaga de UTI pediátrica em Rio Branco para então transferi-lo. Estamos atentos ao caso e, aqui no Juruá, conseguimos dar o suporte necessário até que desocupe um leito de UTI”.

Desde o dia do acidente, o ac24horas tenta contato com o Departamento Especial Indígena (Dsei) do Juruá. A coordenadora, Iglê Monte, não respondeu às ligações e mensagens feitas para falar sobre o estado de saúde de David e a transferência dele para Rio Branco.

David foi atropelado por um caminhão na BR-364, dentro da Terra Indígena onde ele mora, que é cortada pela rodovia federal, apesar de haver 17 quebra-molas no perímetro em que fica a terra Katukina.

Logo depois do acidente, o motorista José Glaison Albuquerque Pontes, de 38 anos, natural de Guajará, no Amazonas, que não ficou no local e nem prestou socorro à vítima, se entregou na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, mas foi liberado depois de ser ouvido pelo delegado Rafael Távora.

O motorista disse ao delegado que não prestou socorro à vítima nem ficou no lugar por temer por sua segurança, já que muitas pessoas se aproximavam do local. Ele também afirmou que não conseguiu desviar do menino.