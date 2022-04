Gladson demite indicados de Vanda Milani 

A CHAPA ESQUENTOU entre o grupo da deputada federal Vanda Milani (PROS) e o governador Gladson Cameli. Com uma canetada, foram demitidos os ocupantes de nove cargos de confiança da secretaria do meio ambiente, que foram indicados pela parlamentar e o seu filho, o ex-secretário Israel Milani.

A lista dos demitidos está no Diário Oficial. A cisão, segundo informações ao BLOG, teria ocorrido por uma promessa não cumprida pelo ex-secretário Israel, que teria se comprometido com o governador que se filiaria no PP, para disputar uma vaga de deputado federal, e sem dar explicações se filiou ao REPUBLICANOS.

O fato foi considerado como uma afronta e desrespeito pelo Gladson. A demissão foi uma espécie de rompimento explícito com o grupo da parlamentar. Ontem, ao BLOG, Israel Milani fez uma advertência de que se houver o rompimento será com todo o grupo. Ele cobra do governador a promessa que indicaria o seu sucessor na secretaria de meio ambiente, e manteria todo o seu corpo de auxiliares nos cargos.

“Não brigo por cargos, todos são do governador. Ele nos deu a palavra que seriam nossos (os cargos no meio ambiente). Se quer romper será com o grupo todo, com a deputada e com prefeitos”, disse Israel, que falou esperar que o governador cumpra a sua palavra empenhada, sob pena de afastamento político do seu grupo.

É esperar para ver se haverá recuo do governador Gladson Cameli ou se ele manterá as demissões.

ESTAVA “PELA TAMPA”

UM parlamentar ligado ao governador Gladson disse ontem ao BLOG, que ele já estava “pela tampa” com o ex-secretário Israel Milani, que durante as inaugurações de obras de sua secretária só dava crédito à sua ação e debitava á sua mãe e deputada federal Vanda Milani (PROS), ser a responsável pela vinda dos recursos das obras, omitindo o nome do governador nas suas falas.

LIVRE PARA VIRAR OPOSIÇÃO

NESTE CONTEXTO, deve se situar que, a deputada federal Vanda Milani (PROS) pode se aliar a qualquer partido de oposição, porque como presidente da sigla, pode colocar em qualquer aliança. Seu sonho era ser a vice do Gladson.

UMA CONQUISTA DE PESO

O EX-PREFEITO de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, abriu conversa com o publicitário Davi Sento-Sé, um vencedor de várias campanhas majoritárias na Frente Popular, para comandar a campanha da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado. Seria uma conquista de peso do MDB.

NÃO HÁ LUGAR PARA AMADORISMO

EM CAMPANHA majoritária não há mais lugar no Acre para amadorismo, já dizia há duas décadas o folclórico personagem que andou por estas plagas, Zamir Texeira.

CAMINHA PARA FEDERAL

O MDB vai fazer uma pesquisa de opinião pública nos próximos dias em todo estado, para avaliar as potencialidades das candidaturas majoritárias. E, no Juruá dará enfoque sobre uma possível candidatura da deputada Antonia Sales (MDB) a deputada federal.

CHAGUINHA PEDE PASSAGEM

QUEM avalia voltar para a cena eleitoral como candidato à ALEAC, é o ex-deputado Chagas Romão (MDB), um campeão de mandatos e figura querida no meio político.

CHAPA A SER AVALIADA

NESTA avaliação que o PIB acreano do agronegócio vai fazer sobre o lançamento de candidaturas majoritárias, o desenho seria o pecuarista Fernando Zamora a governador, e o empresário do ramo da soja, Jorge Moura, ao Senado. Levantam a bandeira do Bolsonaro.

SAPATADA NO JV

DEPOIS da sapatada do ex-presidente do PT, Cesário Braga, no projeto do ex-senador Jorge Viana (PT), o mínimo que se pode dizer é que, nem tudo são flores no canteiro petista. Mas, eles acabam por se entender.

ESTÁ COM TUDO E NÃO ESTÁ PROSA

A SENADORA Mailza Gomes (PP), para mostrar prestígio, fez postagem como a líder do PP no Senado, num jantar em que estavam o presidente Bolsonaro e o presidente do PP, Ciro Nogueira. Posou abraçada com ambos.

CONTINUA INALTERADA

PELO VISTO, continua inalterada a decisão da senadora Mailza (PP) de ser candidata ao Senado, mesmo contra a vontade do governador Gladson. Vamos ver até onde é que essa corda vai esticar, e para que lado arrebentará.

MUDA A CONFIGURAÇÃO

CASO o ex-deputado Luiz Gonzaga consiga manter a sua candidatura à reeleição, mudará a configuração da chapa do PSDB para a ALEAC. Com projeção de duas vagas, os favoritos passariam a ser o deputado Cadmiel Bonfim e o próprio Gonzaga.

VAI FICAR NA VONTADE

“NÃO HÁ a mínima chance”. Foi a o comentário ontem de uma figura de proa do governo, sobre o PDT indicar o vice na chapa do governador Gladson. O fato de ter quatro deputados não significa nada, pois, em qualquer cenário todos estarão no palanque da reeleição do Cameli.

FORA DE COGITAÇÃO

A VEREADORA Michelle Melo (PDT) disse ontem ao BLOG estar o seu nome fora de qualquer debate para vice do Gladson. Ressaltou que pôs seu nome no PDT ou para o governo ou para deputada federal. E, fora disso é especulação.

PODE PINTAR

NÃO CAUSARÁ admiração ao BLOG, caso o vice do governador Gladson Cameli venha a ser o ex-chefe do gabinete civil, Rômulo Grandidier; que além de ter mostrado um grande poder de articulação política em meio à correria de novas filiações; não traria nenhum desgaste com o seu nome incluído na sua chapa.



FRASE MARCANTE

“O humor é uma forma lúdica de reza”. Sándor Ferenczi.