Traficantes são presos vendendo drogas no centro de Cruzeiro do Sul

Caminhões e uma retro escavadeira que haviam sido aprendidos pela Polícia Federal e que estavam guardados no pátio do Deracre de Cruzeiro do Sul, estão sendo retirados do local e levados para a sede da Cageacre, no bairro Aeroporto Velho.

Segundo o representante do Deracre de Cruzeiro do Sul, José Mauri da Silva, nesta terça-feira, 5, uma máquina e dois caminhões foram levados e nesta quarta, 6, outro caminhão, que é o último, será retirado do pátio do Departamento.

Os carros de luxo que também estavam no local foram levados para a Cageacre no ano passado.

A assessoria da Polícia Federal disse não ter conhecimento da ação. “Não nos passaram nada a respeito ainda. Certamente trata-se de algum procedimento administrativo”, citou a assessoria da PF.

O diretor geral do Deracre, Petrônio Antunes, disse ao Ac24horas que solicitou a retirada dos carros dos galpões do Departamento, porque a sede do órgão em Cruzeiro do Sul, passa por um reforma. Cita ainda que os galpões nas condições em que estavam , poderiam danificar os carros. “Tinha carro lá no galpão mais caro do que toda aquela estrutura lá e estava em risco. E agora como estamos em obras em todas as nossas unidades, não teve como manter lá esses equipamentos e caminhões. Por isso solicitamos a retirada”, cita.

Entre os veículos levados no ano passado para a Cageacre, há caminhonetes e carros de luxo. Os veículos pertencem a pessoas presas e investigadas nas Operações Presságio, Off-Label, Súplica e Choro de Hipócrates, desencadeadas pela Polícia Federal entre 2020 e 2022, como a advogada Idelcleide Cordeiro e a empresária Rosa Sampaio.

Não há informações sobre os donos dos caminhões e da máquina que estão sendo trocados de lugar agora.