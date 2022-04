Pesquisa Ipespe: Lula tem 44%; Bolsonaro, 30%; Ciro, 9%; Doria, 3%; Tebet, 2%; Janones, 1%

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Consórcio 200, que investiga possível gestão fraudulenta na BB Consórcios, empresa do Banco do Brasil. Conforme comunicado da corporação, cerca de 20 policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo e Paraná e no Distrito Federal.

O inquérito policial, instaurado em 2021, teve origem após encaminhamento, pelo Banco do Brasil, de notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins, disse a PF. “O pagamento inclusive não foi adimplido regularmente, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato”, disse a corporação, na nota.

A PF acrescenta que a operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta – crime contra o sistema financeiro nacional, apenada com reclusão de três a 12 anos e multa. “O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro.”

Segundo o portal “G1”, os alvos da operação são ex-gestores e funcionários do banco. Eles são suspeitos de desviarem os R$ 100 milhões do sistema de consórcios.

Após a operação ter sido divulgada, o Banco do Brasil informou que, assim que identificou irregularidades em sua subsidiaria BB Consórcios, informou as autoridades policiais, que iniciaram as investigações. “O BB continua contribuindo com as investigações e tem se colocado sempre à disposição das autoridades competentes.”

