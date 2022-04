Gladson recebe cônsul japonês no Palácio e defende integração do Acre com o país asiático

Em encontro com o cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino, nesta terça-feira (5), no Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli apresentou o Acre como um estado estratégico na Amazônia e defendeu uma maior integração do Acre com o país localizado no sudeste da Ásia.

“O Acre é o estado brasileiro mais próximo do Japão. As viagens de navio poderiam ser encurtadas em até 15 dias, se as exportações entrassem pelo nosso estado via portos peruanos. Isso representa uma economia significativa, sem contar as oportunidades que a região oferece. Em nosso entorno temos um mercado consumidor de 30 milhões de pessoas”, disse Cameli.

O governador falou ainda sobre as oportunidades locais e colocou-se à disposição para articular a vinda de investidores japoneses ao Acre.

“O Japão é uma potência mundial e possui fábricas no Brasil. Aqui no estado temos a ZPE [Zona de Processamento de Exportação], que possui vários incentivos fiscais e está pronta para receber indústrias. Nossa gestão trata com prioridade o desenvolvimento do estado, além da geração de emprego e renda”, pontuou.

Ogino lembrou que as relações entre japoneses e acreanos são sólidas. Os primeiros imigrantes chegaram à região em 1951 e se dedicaram ao cultivo de amendoim, com plantações na zona rural de Senador Guiomard. Estima-se que cinco mil descendentes vivam no estado, atualmente.

Masahiro também defendeu o fortalecimento da rota comercial do Japão com Brasil, tendo o Acre como nova porta de entrada e saída de produtos.

“Pelo Acre, fica muito mais fácil acessar a costa do oceano Pacífico para chegar ao Japão. Essa é uma possibilidade muito interessante e que pode ser mais bem aproveitada entre os dois países”, observou.

Em cerimônia que será realizada nesta quarta-feira (6), o cônsul fará a entrega de 791 exemplares de mangás, que são livros de histórias em quadrinhos japoneses, à Biblioteca Pública Estadual.

Participaram do encontro entre o governador acreano e o cônsul japonês, o diretor da Secretaria da Casa Civil, Joonathan Donadoni, e o chefe do Gabinete do Governador, José Rosemar Messias.

Com informações do jornalista Wesley Moraes, da Agência de Notícias do Acre.