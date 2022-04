Bombeiros encontram corpo de rapaz que se afogou no Rio Xapuri

O corpo de Francisco Ferreira da Silva, de 26 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Xapuri, na cidade de mesmo nome, foi encontrado na tarde desta terça-feira (5), por homens do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

De acordo com as informações que foram prestadas aos militares, o rapaz, que era popularmente conhecido pela alcunha de “Torres” e que não sabia nadar, pulou na água durante uma viagem de barco não sendo mais visto desde então.

Em razão de um outro caso de afogamento ocorrido no município, do garoto Danilo Ribeiro da Silva, de apenas três anos, que desapareceu nas águas do Rio Acre, uma equipe de bombeiros se deslocou de Rio Branco para reforçar as buscas.

Mais de 24 horas após o acidente, o menino ainda não teve o corpo encontrado. De acordo com a comandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Xapuri, Laiza Mendonça, as buscas pelo corpo da criança prosseguem.