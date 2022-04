Marido mata mulher com várias facadas na zona rural de Brasiléia

Com a intenção de lançar candidato próprio ao governo do estado nas eleições de outubro, o Podemos tem articulado várias filiações pelo estado sem divulgar muito as agendas políticas que têm sido realizadas ultimamente.

Recentemente, o presidente do partido no Acre, o ex-deputado estadual Ney Amorim, esteve na fronteira, onde algumas jovens lideranças locais foram filiadas: Gabriel Thibério, de Epitaciolândia, e Izabelle Araújo, de Brasiléia.

Porém, uma das mais novas filiadas do partido é a digital influencer Ludmilla Cavalcante, que tem notoriedade na internet acreana, mas que ficou ainda mais em evidência por conta de uma polêmica envolvendo o ex-marido e a filha, Antonella.

Ludmilla lutou por mais de um ano para reaver a guarda da menina, que está com o pai, em São Paulo, desde quando foi para a companhia dele por tempo determinado. Ocorre que ao chegar lá, ele teria mudado de ideia e dado entrada na guarda da menina.

A influencer expôs o caso nas redes sociais e recebeu uma onda de apoio de várias seguidoras. Ela conseguiu ganhar a guarda unilateral da menina após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em outubro do ano passado.

Contudo, uma medida cautelar suspendeu temporariamente o retorno da criança ao Acre em razão de a justiça acatar a argumentação do pai de que no Acre não há tratamento para a condição de autismo que a menina possui.

Sobre a sua filiação, Ludmilla comentou em postagem no Instagram com foto ao lado de Ney Amorim: “Votar conscientemente e com responsabilidade é uma das melhores maneiras de exercer a cidadania e ajudar a construir um país melhor”.

Informações não confirmadas pelo partido indicam que as chapas de pré-candidatos a deputados estadual e federal do Podemos estão consolidadas para as próximas eleições, mas ainda não houve divulgação oficial de nomes.