Pesquisa põe Gladson liderando para 2022 e Jenilson já aparece na 2ª colocação

Os últimos acontecimentos na política acreana podem ter influenciado a pesquisa de opinião divulgada neste sábado, 2 de abril, pelo Instituto Phoenix, de Rondônia, que mostra, até então, um cenário inédito na corrida pela cadeira do Palácio Rio Branco em 2022, principalmente com onda de movimentos grevistas desencadeada pelos servidores da Educação, Saúde e Segurança Pública.

De acordo com o levantamento estimulado, o governador e candidato à reeleição Gladson Cameli (PP) aparece na frente das intenções de votos com 31%, mantendo a liderança em relação a outras pesquisas divulgadas. Mas a surpresa fica por conta da segunda colocação, onde surge o deputado estadual e pré-candidato pelo PSB, Jenilson Leite, com 17,9%. O senador Sérgio Petecão (PSD) registrou 13,8% e Mara Rocha (MDB) com 9,3%. Nilson Euclides (PSOL) com 1,8% e outros nomes registraram 0,6%. Nenhum dos citados marcou 8,4% e não sabem 17,2%. O levantamento foi realizado nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Xapuri e Brasiléia.

Na aferição onde somente é considerado o índice de votos válidos, Cameli aparece com 41,7%, Jenilson com 24,1%, Petecão com 18,6%, Mara com 12,5%, Nilson com 2,4% e outros nomes com 0,7%.

Já na simulação estimulada somente na capital, onde 449 pessoas foram entrevistadas, o cenário se mantém. Cameli com 27,4%, Jenilson com 16,5%, Mara Rocha com 15,4%, Petecão com 11,6% e Nilson Euclides com 1,3%. Outros nomes restaram 0,9. Nulo marcou 9,8% e não sabem 17,1%.

DISPUTA AO SENADO

Na disputa ao senado, o petista Jorge Viana lidera as intenções de votos com 34%. O deputado Alan Rick (União Brasil) aparece na segunda colocação com 20,1%. Márcia Bittar aparece na terceira posição com 16,8% e na quarta colocação surge Jéssica Sales (MDB) com 13,7%, Sanderson Moura (PSOL) registrou 6% e Vanda Milani (PROS) marcou 3,8%. Outros registraram 4,6%. De acordo com Instituto, esses percentuais referem-se ao índice de votos definidos, onde não é levado em conta os eleitores indecisos.

A pesquisa do Instituto Phoenix ouviu 903 eleitores entre os dias 25 a 29 de março e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A margem de confiança é de 95% e a aferição está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número 06900/2022-AC.