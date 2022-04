Fiat Mobi e Renault Kwid são os carros mais econômicos do momento

Para quem está com a grana curta, mas não abre mão do carro nesses tempos escuros de gasolina com preço nas alturas, uma alternativa é optar por veículos que sejam amigos do bolso. Quem dá a dica a respeito do assunto é o videomaker Ricardo France, do canal Mundo France, no YouTube.

Para o especialista, os dois carros que podem os aliados contra o preço da gasolina na atualidade são o Fiat Mobi e o Renault Kwid, modelos indicados, nas palavras dele, para a galera que está com a grana curta e que, acima de tudo, busca unir economia de consumo ao prazer de dirigir.

Ricardo France explica no vídeo desta semana que o Fiat Mobi pode fazer até 18 km/l e o Renault Kwid pode fazer até 22 km/l (no vídeo é mostrada a autonomia no painel).

No caso do Kwid, o carro usa motor 1.0 SCe de três cilindros aspirado e incorporou novos equipamentos, como sistema Start-Stop (desliga e liga o motor automaticamente em paradas mais longas), assistente de partida em rampa, monitoramento da pressão dos pneus e controle de estabilidade.

O modelo agora traz DRL em LED na parte superior e faróis de dupla parábola logo abaixo. Não há mais faróis de neblina, mas ele também conta com direção elétrica, multimídia de 8 polegadas, roda liga leve diamantada 14, retrovisores elétricos e 4 airbags – 2 frontais e 2 laterais.

Quanto ao Mobi, ele varia muito de versão para alguns opcionais. Tem motor econômico fire 1.0 – que antes rendia até 75 cv e 9,9 mkgf com etanol e agora entrega até 74 cv e 9,7 mkgf, respectivamente. Por outro lado, a Fiat diz que o carro ficou mais econômico e pode fazer até 700 km com um tanque de combustível.

Os dados de consumo agora são de 9,6 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada com etanol e de 13,5 km/l na cidade e 15 km/l na estrada quando usando gasolina. O Fiat Mobi 2022 ganhou também alerta de pressão nos pneus.

O carro não mostra qual o pneu está com pressão mais baixa, mas ajuda a perceber se algum pneu está com a pressão errada, o que pode aumentar o consumo de combustível.

De série, o Mobi 2022 oferece ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, freios ABS e airbag duplo. Como opcionais há volante multifuncional, central multimídia de 7″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, entre outros.

Os dois carros são opções que oferecem economia de consumo de combustível, mas também tecnologia e conforto em um conjunto de características que podem influenciar na hora da escolha pelo modelo que vai combinar com o bolso do consumidor que não renuncia ao veículo automotor, apesar do preço da gasolina.

Veja o vídeo: