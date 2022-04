Após “dormir” no Podemos, Mailza atende pedido de Ciro Nogueira e aceita voltar para o Progressistas

Após um sábado atípico ter balançado as estruturas internas do Partido Progressistas (PP) no estado do Acre, a senadora Mailza Gomes decidiu que irá retornar para a sigla. Ela recebeu uma ligação do presidente do PP mais cedo neste sábado, 02, pedindo que a parlamentar repensasse a opção de migrar para o Podemos e, conseguiu.

No início da tarde de hoje a senadora confirmou que irá ficar no PP, após chegar a se filiar ao Podemos nessa última sexta-feira, dia 1º de abril. A desistência de sair do partido veio após muita conversa, inclusive com o chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira.

Mailza também conversou com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Junior, e o deputado José Bestene, ambos do PP.

Na ligação de Ciro, há a informação de que o partido teria oferecido condições para que a senadora optasse pelo PP, como se candidatar a qualquer cargo que ela quisesse, inclusive ao senado, que Mailza tanto almejava.