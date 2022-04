Acre não registra casos nem mortes por Covid-19 nesta quinta-feira

Em meio ao atrito que vem ocorrendo entre organizações criminosas em várias cidades do Acre, o ac24horas recebeu a denúncia de um policial penal nesta quinta-feira, 31, de que os bloqueadores de sinal telefônico do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde não estariam funcionando há cerca de duas semanas e o motivo seria falta de pagamento à empresa prestadora do serviço.

Segundo o policial penal que prefere não ser identificado, “nos últimos dias não funcionou. Os celulares estavam funcionando normalmente. Não adianta a gente se esforçar, se um equipamento caro e importante como esse não operar”, afirma o profissional.

Esses bloqueadores são usados para impedir, principalmente, que chefes de organizações criminosas presos consigam controlar seus grupos de dentro do presídio. É uma prática comum que ações criminosas e até execuções sejam determinadas de dentro das prisões.

O Acre voltou a ter aumento no número de mortes apontados como sendo relacionado ao conflito de facções, mesmo a Segurança Pública declarando que não há uma guerra de organizações criminosas no momento.

O ac24horas entrou em contato com o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), Arlenilson Cunha, que negou as informações. “Isso não é verdade, os bloqueadores estão funcionando normalmente. O que aconteceu é que no início da semana, o técnico veio fazer a manutenção e foi desligado durante o trabalho, mas voltou logo que o serviço foi concluído e está funcionando normalmente”, garante.