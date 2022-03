Rio Acre baixa 40 cm em 24 horas e tendência é de mais vazante

A quarta-feira, 30, começou com boa notícia para a população atingida pela enchente em Rio Branco. O nível do Rio Acre, na medição das 6 horas da manhã, alcançou 14,32m, o que representa uma diminuição de 40 centímetros em 24 horas.

E a boa notícia continua. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a tendência é de mais vazante em Rio Branco. “Apesar do Riozinho do Rola continuar enchendo, temos uma vazante muito forte na Bacia do Rio Acre. A tendência é que o nível continue baixando”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

O que deve mudar é o número de famílias atingidas pela cheia em Rio Branco. Com a descida do rio e a paralisação do atendimento de socorro de pessoas desabrigadas, a Defesa Civil conseguiu fazer um levantamento minucioso nos bairros e descobriu que o número de famílias é bem maior. O levantamento termina ainda nesta quarta, mas a previsão é que o número dobre, chegando a 3 mil famílias afetadas pela enchente na capital acreana.

Cerca de 25 famílias foram levadas para três abrigos improvisados em escolas públicas. Outras 12 famílias estão desalojadas e foram levadas para casas de parentes ou amigos.