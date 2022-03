Parcelamento do Simples Nacional vai até 29 de abril

A Mega-Sena sorteou hoje (26) à noite os números 02-03-13-20-53-54. O prêmio era de R$ 90 milhões se alguém acertasse as seis dezenas, mas não houve ganhadores.

Assim, o dinheiro acumulou para o próximo concurso, que ocorre na quarta-feira (30) e valerá R$ 110 milhões.

No concurso de hoje, 156 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma levará R$ 42.402,06. Outros 10.583 felizardos acertaram quatro dezenas e receberão, cada um, R$ 892,90.

Para jogar nos próximos concursos, as apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e indicar um número de cartão de crédito.

Veja mais informações:

Quanto custa fazer uma aposta?

Isso varia de acordo com a quantidade de números apostados. O jogo mínimo sai pelo valor de R$ 4,50, dando direito à escolha de seis dezenas entre 1 e 60. Caso queira apostar em mais um número, o valor sobe e vai parar R$ 31,50. No cenário mais alto, no limite de 15 números no volante, a aposta sai por R$ 22.522,50.

Quais foram os maiores prêmios?

2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi

2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi

1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi

1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi

2.464: 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 190 mi

1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi

2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi

2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi

1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi

1.575, 19/2/2014; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 111,5 mi

1.953, 29/7/2017; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 107,9 mi

2.015, 17/2/2018; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 104,5 mi

1.924, 26/4/2017, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 101,5 mi

Qual é a chance de ganhar?

As chances variam de acordo com a quantidade de números apostados. Com a menor aposta (R$ 4,50), que tem seis números, a chance de cravar todas as dezenas e levar o prêmio máximo é de uma em 50.063.860. Com sete dezenas apostadas (R$ 31,50), a probabilidade cresce e passa a ser de uma em 7.151.980. A aposta máxima, de R$ 22,5 mil e 15 dezenas, tem uma chance em 10.003 de deixar seu jogador milionário.

E o bolão das lotéricas, como funciona?

São as próprias lotéricas credenciadas pela Caixa que organizam esses bolões, que são na verdade apostas em grupo com preço mínimo. No caso da Mega-Sena, esse valor fica estipulado em R$ 10. Cada participante deve entrar com uma cota mínima de R$ 5. Nesse tipo de jogo, pode ser cobrada uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. A Mega-Sena funciona com um bolão que vai de duas a 100 cotas, e em cada um é possível fazer dez apostas diferentes.