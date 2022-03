Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 120 milhões

Devido às chuvas que prejudicam a trafegabilidade dos ramais que ligam a Rodovia Transacreana às comunidades distantes, a juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, adiou o julgamento do agricultor Antônio José Brandão Afonso, e de seu filho, Luiz Fernandes Afonso Neto, que seria realizado nessa terça-feira (29).

Os dois são acusados de terem matado o vizinho Aristeu Vieira do Nascimento. Agora, uma nova data para o julgamento deverá ser marcada. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o assassinato ocorreu em dezembro de 2015. Os envolvidos estavam numa festa quando discutiram, trocaram ameaças e chegaram às vias de fatos.

Quando se deslocava para casa, Aristeu foi surpreendido por Antônio José e Luiz Fernandes, que o mataram a facadas. Pai e filho foram presos dias depois e por força de um Habeas Corpus estão em liberdade. De acordo com as informações, ainda no ano passado pai e filho comunicaram à justiça e mudaram de endereço passando a residir na Reserva Chico Mendes, na mesma rodovia, na extrema com o município de Xapuri. Como o local é de difícil acesso, o oficial de Justiça não conseguiu ir até lá para intimar os acusados, o que fez com que o julgamento fosse adiado.