Dupla é condenada a quase 20 anos de prisão por roubo de caminhonetes e motos

Na manhã desta terça-feira (30), o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima visitou CT onde o Náuas treinava. O gestor foi levar um reforço que o clube vai precisar para a segunda fase do estadual: um convênio no valor de R$ 30 mil.

Recebido pelo presidente, Zacarias Lopes, Zequinha disse vem acompanhando o desempenho do time no estadual é que vibrou com a classificação do Cacique para a segunda fase do estadual. Ele lamentou o fato do Náuas não está mandando jogos em casa e disse que todos estão empenhados para que no próximo ano o clube possa jogar em Cruzeiro do Sul.

Zequinha parabenizou a diretoria e os jogadores pela vitória do último domingo que garantiu o time entre os seis classificados.

“O Náuas é um orgulho pra gente. Fazer futebol não é fácil. O esforço do Zacarias precisa ser reconhecido e viemos aqui fazer um pouco do muito que eles merecem. Vamos ficar na torcida para que o título venha dessa vez”, disse o prefeito.

O presidente Zacarias agradeceu o apoio e a visita do prefeito e garantiu que o time vai continuar jogando em alto nível para tentar conquistar o título inédito.