Com mais uma execução no Quinari, Acre tem três mortes em menos de duas horas

Agrava-se o cenário que aponta para uma suposta retomada da guerra entre facções criminosas no Acre. No fim da tarde e começo da noite desta quarta-feira (30), em menos de duas horas, foram registrados três homicídios em diferentes cidades acreanas, todas com indicativo de execuções perpetradas contra indivíduos com envolvimento no submundo do crime.

A primeira ocorrência foi registrada no município de Brasiléia, onde um adolescente de 16 anos, Rafael de Araújo, foi assassinado com dois tiros, sendo que um acertou a região das costas e outro a cabeça da vítima. De acordo com informações levantadas pelo ac24horas, o menor tinha passagem pelo Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC).

O segundo homicídio foi o do ex-presidiário Fábio Farias de Araújo, de 27 anos, executado com vários tiros que o atingiram na cabeça e em outras parte do corpo. O crime ocorreu no bairro Santa Helena, região da Vila Acre, no segundo distrito de Rio Branco. O bairro é um dos redutos do Comando Vermelho na região.

A terceira vítima do dia foi o presidiário em condicional Sebastião da Silva Souza, de 33 anos, assassinado em Senador Guiomard, no bairro Manoel Gomes, Travessa da Saudade, por volta das 18 horas. Ele foi morto, segundo as informações, quando foi chamado ao portão da casa por dois homens que dispararam contra ele por duas vezes, um tiro atingindo-lhe o pescoço e o outro de raspão.