Sem avanço nas negociações, saúde, educação e segurança continuam com os protestos

A semana começou ainda com quatro municípios acreanos – Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Porto Acre – tendo parte de suas populações atingidas por enchentes, segundo dados Defesa Civil Estadual (Cepdec/AC)

Mas desde o fim de fevereiro deste ano, pelo menos onze municípios acreanos vêm enfrentando ou já enfrentaram os transtornos causados pelas cheias dos rios pelos quais seus territórios são cortados.

Os municípios que tiveram alagações neste ano, mas onde os rios já voltaram para os seus leitos são: Tarauacá, Feijó, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Plácido de Castro, Marechal Thaumaturgo e Jordão.

Em seis deles – Jordão, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus – o governo do estado decretou por 90 dias, com possibilidade de prorrogação, estado de emergência. A portaria foi publicada na última sexta-feira (25).

Em Rio Branco, o Rio Acre ultrapassou os 15 metros no fim da tarde deste domingo (27) e atingiu 2,8 mil pessoas. Há 24 famílias em abrigos públicos improvisados em escolas e outras 10 famílias desalojadas, de acordo com a Defesa Civil Municipal.

De acordo com o último Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre, emitido na noite deste domingo pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a tendência do rio era de entrar em estabilidade nas 12 horas seguintes – às 9h o rio já baixou para 14,88 metros depois de ter atingido 15,01m.

Em Porto Acre, o Rio Acre transbordou no sábado (26) e seguiu enchendo no dia seguinte, chegando a 1 metro acima da cota de transbordamento que é de 12 metros. No entanto, a água não havia atingido casas no domingo (27).

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá segue vazando nesta segunda-feira (28), mas ainda acima da cota de transbordamento, que é de 13 metros (13,09m nesta manhã). Naquele município, a enchente ainda atinge 28 mil pessoas desde fevereiro.

Em Sena Madureira, o Rio Iaco também vazou depois de chegar a quase 16 metros, mas também segue, nesta segunda-feira, acima da cota de transbordamento, que é 15,20 metros (15,41m nesta manhã). Há 44 famílias desabrigadas – 208 pessoas. Outras 23 famílias – um total de 87 pessoas.