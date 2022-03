Primeira friagem de 2022 chega ao Acre na quinta-feira, prevê Friale

Nesta quinta-feira (31), último dia de março, deverá chegar ao Acre a primeira friagem deste ano, segundo previsão feita nesta terça-feira (29) pelo pesquisador Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

De acordo com Friale, uma onda polar, desta vez forte, chegará logo nas primeiras horas da tarde com ventos cujas rajadas poderão passar de 50km/h, soprando da direção sudeste.

“Será a primeira friagem típica do Acre deste ano, sendo bastante abrangente, atingindo também Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Bolívia, Peru e o sul da Colômbia”, diz.

Segundo a previsão, a onda de frio vai despencar a temperatura em todos os municípios do Acre, cujas mínimas, ao amanhecer de sexta-feira e de sábado, ficarão entre 14 e 17ºC em Rio Branco, Brasiléia, Sena Madureira e demais municípios do leste e do sul do estado.

Já nas cidades de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, assim como nas demais do centro do estado e do vale do Juruá, as mínimas ficarão entre 16 e 19ºC.

Nos três últimos fins de semana, três ondas polares deixaram a temperatura amena no Acre. A última, que chegou no sábado (26/3), causou a menor temperatura do ano em Rio Branco, até o momento, com mínima de 20,3ºC, registrada ao amanhecer de domingo (27/3).