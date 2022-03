No Acre, só 9% dos jovens entre 16 e 17 anos tiraram título de eleitor

Dos mais de 37 mil adolescentes com idades entre 16 e 17 residentes no estado do Acre, só pouco mais de 3 mil tiraram o título de eleitor e estão aptos a votar em 2022. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral de Acre (TRE-AC), desses 3.344 eleitores que estão com o título em dia, 907 têm 16 anos e 2.437 possuem 17 anos.

O número representa cerca de 9% dessa faixa etária, cujo voto ainda é facultativo no Brasil, sendo obrigatório somente após os 18 anos. Quem deseja retirar o documento, o prazo final é 4 de maio.

O Tribunal Superior Eleitoral orienta a emissão do documento. Para fazer o alistamento eleitoral pela primeira vez, basta acessar o sistema TítuloNet, selecionar a opção “não tenho” na guia “Título de eleitor” e preencher todos os campos indicados com os dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento.

O sistema vai pedir o envio de pelo menos quatro fotografias para comprovar a identidade do eleitor ou eleitora. A primeira delas é uma fotografia (selfie) segurando um documento oficial de identificação. As outras duas são da própria documentação (frente e verso) usada pela pessoa para se identificar na primeira foto. Já a quarta é a foto de um comprovante de residência.

Os homens com idade entre 18 e 45 anos também devem encaminhar o comprovante de quitação com o serviço militar. Mas atenção: as imagens devem estar totalmente legíveis, pois, se não estiverem, a solicitação pode ser negada pela Justiça Eleitoral.

Com informações do TSE