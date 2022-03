Energisa promete investir R$ 419 milhões em modernização do sistema elétrico no Acre

Vera Souza de Lima procurou o ac24horas para denunciar o AcrePrevidência. Vera recebe uma pensão em nome do filho, menor, N.S.L.D, de apenas 12 anos de idade, fruto da relação com um Capitão da Polícia Militar.

Este mês percebeu que o vencimento não havia caído em sua conta. Vera descobriu que o pai de seu filho entrou com um pedido, ainda em dezembro do ano passado, pedindo a extinção de uma outra pensão que era destinada a um outro filho do militar, mas que já possui 25 anos e já teria se formado em um curso superior.

Ocorre que o AcrePrevidência, de acordo com Vera, se confundiu e cortou a pensão de seu filho, menor de idade. Ela conta que, além do erro, ficou indignada com o tratamento que recebeu no instituto.

“Eles cortaram foi a pensão do meu filho de 12 anos. Mas o pior de tudo não foi isso, foi eu procurar e ouvir do chefe de sessão que eu teria que me virar esse mês porque eles nada poderiam fazer. Perguntaram se eu não poderia “pedir“ para o pai do meu filho depositar. Como pode um órgão do porte do AcrePrevidência, que é responsável pelo pagamento de todo o Estado, tratar dessa forma essa questão financeira e ainda recebo como resposta um “se vira?”, afirma Vera.

Após o caso ser denunciado, a reportagem do ac24horas entrou em contato com o porta-voz interino do governo, Jefson Dourado, que levou o caso até a instituição.

O AcrePrevidência não explicou o motivo do erro e a denúncia do tratamento alegado por Vera e se limitou a informar que o pessoal responsável pelo pagamento dos militares entrou em contato como Capitão da PM e a situação foi resolvida.