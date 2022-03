Acre abre 711 novas vagas de trabalho com carteira assinada; construção gerou emprego

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, divulgou edital de inscrições para cursos oferecidos por meio dos Centros de Matemática e Ciências Aplicadas. São 640 (seiscentas e quarenta) vagas para 16 (dezesseis) cursos, nas áreas de: Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens.

Os interessados deverão acessar o site do Centro de Matemática e Ciências Aplicadas www.cmcaacre.com.br, preencher e enviar o formulário de inscrição, no período de 29/03 a 07/04 de 2022. Cada candidato poderá se inscrever, no máximo, em 3 (três) cursos, e as inscrições somente poderão ser efetuadas, on-line, através de uma conta Gmail, até às 23 horas e 59 minutos do dia 07 de abril de 2022. 1.4 – Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá fazer o aceite no link, da sala do Google Classroom, do curso(s) que solicitou no ato da inscrição.

Os cursos terão duração de 30 horas-aula, com 2 aulas semanais de 50 minutos, pelo Google MEET, em um total de 16 encontros.