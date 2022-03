Rômulo Grandidier deixa a Casa Civil e advogado Jonathan Donadoni vai substituí-lo

O secretário da Casa Civil, Rômulo Grandidier, deve deixar o comando da Casa Civil do governo do Acre no próximo dia 2 de abril, data limite para que gestores se descompatibilizem de seus cargos visando a disputa das eleições de 2022. A data também é o prazo máximo para que gestores se filiem a partidos políticos.

O ac24horas apurou que a saída de Grandider do governo foi orquestrada pelo governador Gladson Cameli e selada na manhã desta segunda-feira, 28, em uma reunião restrita. O advogado Jonathan Donadoni, que Jay foi ligado a família Sales em Cruzeiro do Sul, deverá ser o substituto de Grandidier. Ele era filiado ao MDB até ao ano passado, mas pediu desfiliação da sigla. Atualmente o advogado ocupava um cargo de diretoria no governo e está filiado ao Progressistas, partido do governador.

A reportagem apurou que ainda não está decidido se Grandidier será candidato a uma vaga na câmara federal ou se irá coordenar a campanha de Cameli. O fato é que ele deve ser um peça chave na organização da reeleição do governador, independente de que decisão irá tomar.