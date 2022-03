Influenciadora diz que não se arrepende de ter exposto ex: “triste com as consequências”

A criadora de conteúdo digital Edmirk Herculano foi a convidada na noite desta segunda-feira, 28, do Programa da Jô Podcast, conduzido pela jornalista Jocely Abreu e transmitido pelas redes sociais do ac24horas. Edmirk viralizou nas redes sociais na semana passada ao gravar vídeos acusando o ex-marido, Rodolfo Albuquerque, de violência sexual e roubo de quantias em dinheiro que eram depositadas pela vítima na conta do ex para ajudar no pagamento do aluguel da residência onde morava com os filhos.

Edmirk confirmou a história e relatou que tomou a decisão de gravar os vídeos após ser notificada pelo proprietário do imóvel onde mora que seria despejada por falta de pagamento.

Durante a entrevista, reclamou dos ataques que tem recebido desde que sua história veio á tona. “Eu recebi muito apoio, mas infelizmente, muitas críticas também, e o que mais me dói é que são ataques que vem de mulheres. Perguntam porque não denunciei antes, que rede social não é para isso. E eu sempre priorizei o lado profissional do meu ex-marido. Eu não me arrependo, mas estou triste com as consequências”, diz.

Após a divulgação do caso, Rodolfo Albuquerque foi exonerado do cargo comissionado que ocupava no Ministério Público do Acre.

Edmirk contou o que tem ocorrido após as acusações serem divulgadas. “Estou enfrentando uma nova realidade que não esperava. Agradeço o atendimento que recebi do Ministério Público, fui na delegacia e espero que tudo seja resolvido da melhor forma possível”, diz.

A influenciadora deixou um recado para outras mulheres e afirmou que sabia que vivia uma relação abusiva. “Espero que as mulheres não se calem. Eu tive medo, vivia uma relação de violência doméstica, física e psicológica. Muitas mulheres não vão em frente por medo, seja financeiro. Agora eu entendo o que eu sofria”, afirmou.

Edmirk falou ainda que tem preservado os filhos de toda a confusão. “Eu procuro deixar eles fora de tudo isso. Eles continuam ligando para o pai e falando normalmente com ele”.

O ac24horas, desde que os vídeos foram divulgados, procurou Rodolfo Albuquerque para que ele desse sua versão dos fatos. Por duas vezes, o acusado afirmou que enviaria uma nota à reportagem, o que não aconteceu.

Assista a entrevista: