No Acre, vereador candidato a deputado ganha diárias durante viagem a evento político

O vereador Clerton Souza (PSD), vice-presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul e pré-candidato a deputado federal, recebeu da Câmara R$ 1.925 referentes a três diárias e meia para viajar até a capital do Acre, Rio Branco. Ocorre que ele esteve na cidade de quarta a domingo (27) para participar de um evento político partidário, onde teve a pré-candidatura oficializada.

No Diário Oficial do Estado desta segunda feira, 28, há a publicação do pagamento das diárias e a justificativa é ” tratar de assuntos da municipalidade junto à secretaria Estadual de Educação e à Fundação de Cultura Elias Mansour”.

O vereador, que é músico, disse que foi até a Fundação Elias Mansour, em Rio Branco, a pedido da classe artística de Cruzeiro do Sul. “Estive com o presidente da Fundação, Correinha, para tratar de algumas demandas dos espaços culturais, editais e equipamentos utilizados pela classe artística. Fui a pedido da classe artística, tendo em vista que sou representante da cultura, sou músico há 20 anos. Fui em condução própria e aproveitei a oportunidade para outras agendas também, no que se diz respeito a cultura local”, explicou.

Clerton enviou ao ac24horas fotografias de um encontro com Correinha, mas não citou, nem enviou registro de nenhuma ida à secretaria estadual de Educação, conforme publicação do Diário Oficial. Outro fato é que em Cruzeiro do Sul há uma Coordenação Regional de Educação e uma sede da Fundação Elias Mansour.

Evento político partidário

O evento que contou com a presença do vereador em Rio Branco, amplamente divulgado, foi o lançamento oficial das pré-candidaturas do PSD e inauguração do Comitê de Campanha na noite de sábado, 26, em frente à casa do senador Sérgio Petecão. Na ocasião, o nome dele foi apresentado como um dos pré-candidatos a deputado federal pelo partido.

Vereador de primeiro mandato em Cruzeiro do Sul, Clerton foi eleito com 752 votos. Os vereadores de Cruzeiro do Sul realizam duas sessões por semana, sendo as terças e quintas feiras a partir das 19 horas. O salário de cada um dos 14 vereadores é superior a R$ 10 mil.