Embriagado, agricultor morre ao colidir moto em cerca no Juruá

O motorista de caminhão, José Glaison Albuquerque Pontes, de 38 anos, natural de Guajará no Amazonas, que atropelou um menino de 12 anos da etnia Katukina, nesta sexta-feira, 25, foi liberado após se apresentar ao delegado Rafael Távora, da Delegacia de Polícia de Cruzeiro do Sul.

José Glaison disse que não prestou socorro à vítima nem ficou no lugar por medo, já que muitas pessoas se aproximavam do local em seguida ao acidente. Ele também disse que não conseguiu desviar do menino, que estaria no meio da rodovia. Ele foi liberado sem precisar pagar fiança.

“Ele não foi indiciado e estamos investigando o caso. Não pagou fiança porque não foi preso em flagrante, o próprio se apresentou na delegacia”, explicou o delegado, afirmando que o homem deverá voltar à Delegacia de Polícia de Cruzeiro do Sul, mas não citou a data.

David da Silva Souza, de 11 anos, da etnia Katukina, foi atropelado pelo caminhão dirigido por José Glaison nas proximidades da Terra Indígena onde ele mora.

O acidente aconteceu quando o menino atravessava a rodovia. Duas viaturas do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), foram ao local, sendo uma de suporte avançado, com médico para os primeiros atendimentos à criança.

O garoto foi levado para o Pronto Socorro do Hospital do Juruá, em estado grave, e passa por cirurgia. Há a possibilidade de ele ser transferido para Rio Branco por meio do Tratamento Fora do Domicílio – TFD.