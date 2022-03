Bocalom nega saída do PP e diz que vai procurar Ciro Nogueira para tratar de apoio a Petecão

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizou na manhã deste sábado, 26, no auditório do hotel Nobile Suítes Gran Lumni, em Rio Branco, o Congresso Estadual do partido que contou com a presença de três grandes personalidades políticas do estado: o deputado estadual e pré-candidato ao governo, Jenilson Leite, o senador e pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão, e o ex-senador Jorge Viana (PT), todos unidos em um só discurso, derrotar nas eleições deste ano o atual governador Gladson Cameli, do Progressistas.

Jorge Viana declarou que é favorável à junção de forças políticas de ideologias diferentes em uma chamada ‘Frente Ampla’ no pleito eleitoral que se aproxima. “Não vou abrir mão de ter aliados e construir alianças. Aqui no Acre o senador Petecão já está candidato e é um direito dele, e é legítimo, o Jenilson colocou o nome dele, meu nome está sendo posto. Eu falei que defendo uma frente ampla que tem propósito de tirar Bolsonaro que tá levando o país ao caos”, comentou.

Viana, como de costume, aproveitou para tecer críticas ao governo de Gladson Cameli que, em sua opinião, tem um plano de afastar as pessoas do Acre por falta de oportunidades. “O governo Gladson, a herança dele é o pessoal ir embora do Acre. Tem muita gente juntando dinheiro e indo embora para João Pessoa e Santa Catarina, isso é uma vergonha. Então mesmo não tendo candidatura única, podemos trabalhar juntos”, declarou.

O anfitrião do evento, deputado estadual e pré-candidato ao governo, Jenilson Leite, disse em seu discurso que está motivado para enfrentar os desafios que se aproximam durante as eleições. De acordo com Leite, o objetivo de sua candidatura é retirar o atual governo do comando do Palácio Rio Branco. “O Acre vive dias difíceis e já estamos percebendo isso nos últimos três anos e eu não posso ter medo de falar em esperança e lutar por melhorias para o nosso povo”, discursou.

Em seu discurso, Sérgio Petecão afirmou que não vê problemas em montar essa aliança com partidos de esquerda, tendo inclusive, relembrado sua militância na Frente Popular. “O meu problema não é que tenha ou não petistas no governo, o meu problema no governo é quem rouba ou não rouba, o lance é que o governo mergulhou em escândalos de corrupção, daí o motivo de eu sair desse projeto”, ressaltou.

O parlamentar fez questão de deixar claro que, caso Jenilson passe para um eventual segundo turno, seu apoio e de sua equipe já está garantido. “Se ele quiser vir antes, vai dar um bom casamento”, destacou.

Sobre o Congresso Estadual do PSB

O presidente estadual do PSB no Acre, ex-deputado federal César Messias, revelou que nessas eleições não deverá disputar cargo eletivo por estar à frente do partido. No entanto, Messias disse que a montagem de chapa de deputado estadual e federal já está quase definida e deve ser apresentada em breve.

César lembrou que o PSB no Acre vai sair de chapa pura com Jenilson Leite encabeçando a chapa majoritária. “Estamos com as chapas formadas. Temos que centrar forças agora nas filiações e queremos eleger um deputado federal’, argumentou.