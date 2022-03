Na capital, nível do Rio Acre continua enchendo e mais de 3 mil pessoas estão em risco

O morador do condomínio Reserva do Bosque, Reginaldo Alves acusado de ter agredido o motoboy Paulo Henrique na tarde deste sábado, 26, deu sua versão dos fatos ao ac24horas.

“Como sempre faço o pedido, marco a opção de entrega na porta do meu apartamento, pois no meu condomínio é permitido o acesso dos entregadores, porém, o jovem permaneceu em baixo e se comunicou comigo avisando que estava em baixo, e por ser direito meu exigi que ele subisse, mas ele relutou e optou por afrontar meu direito” , afirma.

Reginaldo conta que não agrediu o entregador. “Devido a demora dele eu desci, e quando anunciei que iria denunciar ele para a plataforma IFOOD, ele ao invés de me entregar o lanche, passou a preparar o celular para me filmar e criar toda uma situação. Não houve agressão, o que aconteceu é que quando ele iniciou a filmagem eu bati na mão dele para parar de filmar, mas ele insistia em me filmar. ainda pedi o lanche por várias vezes e ele não entregava e segurava o celular na mão. Por fim , depois de muito insistir para que me entregasse o lanche, o jovem retirou e jogou em mim”, conta.

O acusado diz ainda que vai ajuizar uma ação contra Paulo Henrique. “Ele terá que provar as agressões, pois irei ajuizar uma ação contra o rapaz e quem mais está replicando minha imagem e me expondo de forma irresponsável. e digo que essa não é primeira vez que entregadores entram em atrito com os moradores do meu bloco por essa razão, pois são preguiçosos e despreparados. já comuniquei o fato a plataforma IFOOD e agora adotarei as providências que o caso requer”, afirma Reginaldo.