Pré-candidato David Hall diz que não traiu Leandro Costa: “seja homem”

O professor de filosofia, David Hall, do AGIR, declarou ao ac24horas neste sábado, 26, que as declarações de traição do pré-candidato ao Senado da República, Leandro Costa, são infundadas.

Hall contou que, de fato, havia um compromisso com Leandro pelo cargo majoritário no Cidadania, porém, nesse período, Costa não teria filiado nenhuma pessoa ao partido – o que acabou gerando desconforto com a direção do partido. “Lá no Cidadania o Leandro fazia carreira solo, não filiou uma única pessoa sequer e o acordo para que ele fosse pré-candidato ao senado era nos ajudar na construção da chapa. Basta olhar as redes sociais dele que você não encontrará nenhuma menção ao partido, sempre foi ele em primeiro, segundo e terceiro lugar. Não participava das reuniões e das construções partidárias, só queria uma legenda para sua candidatura e não aceitava disputar nenhum outro cargo. Inúmeras vezes os demais dirigentes e filiados do Cidadania queriam que a candidatura dele fosse retirada por causa desse narcisismo e, também, pelo fato de seu nome nem sequer aparecer nos institutos de pesquisa”, comentou.

David disse que a aliança entre ambos começou a ruir quando a nível nacional houve a federação do Cidadania com o PSDB. Daí pra frente, ambos seguiram caminhos opostos. “Eu segurei a candidatura dele contrariando os demais colegas. Quando saímos do Cidadania ele optou por não caminhar comigo escolhendo um novo partido que seria o PRTB onde ele estava fazendo articulação para assumir o comando e eu fui pro AGIR. Cada um seguiu seu rumo e eu não poderia ser mais responsável por ele. Seja homem”, pontuou.

Em relação a apoio a candidatura majoritária ao senado de Dimas Sandas, Hall fez grandes elogios e disse que ele detém experiência e preparo na política. “Entrou novos aliados no AGIR que propuseram a pré-candidatura do Dimas Sandas que trouxe consigo mais de 10 pré-candidatos e uma plataforma de governo com várias propostas. Dimas agrega valor ao partido por possuir um conteúdo robusto e fazer política de grupo, o que não encontramos no Leandro. A decisão pela pré-candidatura do Dimas não foi minha, eu não mando nas pessoas, foi uma decisão coletiva, transparente e democrática”.

Por fim, Hall contou que Leandro usa os argumentos como ‘vitimismo’ para se manter nos holofotes da mídia. “Se Leandro para obter mídia necessita se vitimizar e colocar quem sempre impediu que a candidatura dele fosse rifada eu só lamento. Ele não conseguirá de mim nenhum sentimento de ódio, de amargura ou ressentimento porque a vida é muita curta pra gente alimentar esse tipo de sentimento”, concluiu.