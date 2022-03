Petecão é oficializado pré-candidato ao governo e PSD mostra 34 nomes para Aleac e Câmara

Foi realizada na noite deste sábado, 26, com a presença de centenas de militantes, a inauguração do diretório e comitê de campanha eleitoral e o ato de filiação dos candidatos que deverão concorrer ao pleito eleitoral deste ano pelo Partido Social Democrático (PSD). O evento também marcou a oficialização da pré-candidatura ao governo do Estado do senador Sérgio Petecão.

O diretório estadual da sigla fez a apresentação dos 25 nomes que devem concorrer a uma das vagas na Assembleia Legislativa: Ana Cunha, delegado Judson, Dr Mário Marcelo , a presidente do sindicato da educação, Rosana Nascimento, o ex-candidato a vice-prefeito de Rio Branco, Eduardo Ribeiro, o presidente do sindicato dos taxistas, Esperidião, Fátima Maciel, o ex-deputado Heitor Júnior, o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, Jeferson Pururuca, José Augusto Kássio Araújo, e a vereadora Lene Petecão.

Quem também foi apresentado, mas sem muito entusiasmo, foi o ex-deputado estadual, pelo PT Lourival Marques. Márcio Bernardo, Maria de Nazaré, Maria Gleiciane, Pablo Bregense, Paulo Ximenes, Raimundo Pinheiro, o ex-diretor do Pronto-Socorro da capital, Dr Welber de Lima e Rubens Rodrigues, finalizam a lista de pré-candidatos a estadual na sigla.

Já o time escolhido pelo partido para disputar as oito cadeiras da Câmara Federal foram apenas 9, entre eles: Bete Pinheiro, Cleiton Souza, Dra. Suellen Carlos, o líder dos ashaninka, Francisco Piyãko, Gessy Capelão, Moisés Medeiros, Professor Elysson Marquinho, Thayane Macedo e o ex-prefeito de Feijó, Juarez Leitão.

O anfitrião do evento, senador e pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão, disse que está muito feliz com a grande festa organizada pelo partido. “A chapa são apenas 9 deputados federal e 25 a estadual”, declarou.