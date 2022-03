No Acre, motoboy do Ifood é agredido ao se recusar a subir até apartamento de cliente

O Rio Acre continua subindo em Rio Branco. Na medição do meio-dia deste sábado, 26, o nível do manancial se aproximou dos 15 metros, (14,57m). Com o aumento do volume de água, novos bairros são atingidos. “Estamos vistoriando agora áreas da Cidade Nova e Taquari que começam a inundar”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal.

No total, 19 famílias já estão desabrigadas. Com a tendência de continuar em elevação, a Defesa Civil já providenciou mais uma escola para servir de abrigo. Além da Georgete Kalume, a escola Chico Mendes no Santa Inês já foi improvisada para receber famílias. “Além dessas, duas outras escolas, uma na região da Sobral e outra na Morada do Sol estão sendo preparadas”, explica Falcão.

A Defesa Civil alerta a população que precisar de socorro por conta da ligação, o número a ser acionado é 193, onde uma equipe da própria Defesa Civil foi deslocada para o Corpo de Bombeiros para auxiliar no atendimento.