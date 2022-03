Isaac Piyako confirma que vai renunciar cargo de prefeito de Marechal Thaumaturgo

As fortes chuvas que caíram em Rio Branco neste sábado, 26, deixaram o já castigado gramado do estádio Florestão sem condições de receber as partidas marcadas para tarde de hoje.

Minutos antes do jogo entre Náuas e Rio Branco, previsto para às 15 horas, o trio de arbitragem entrou no gramado com uma bola. Após a realização de testes simulando uma troca de passes entre jogadores, o árbitro percebeu que o gramado não oferecia condições para disputa da partida e foi decidido então adiar toda a rodada.

A outra partida que aconteceria neste sábado seria entre Galvez e Humaitá prevista para começar às 17 horas.

A Federação de Futebol do Acre anunciou que as duas partidas que seriam realizadas neste sábado foram transferidas para amanhã, domingo, dia 27. Os jogos fazem parte da última rodada do primeiro turno do campeonato acreano.

Essa é a terceira vez que uma rodada do Campeonato Acreano é cancelada por falta de condições do gramado do Florestão. O outro estádio de Rio Branco, a Arena da Floresta, ainda não recebeu jogos em 2022. A previsão é que a bola volte a rolar no estádio do governo a partir da próxima semana