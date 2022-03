Idoso de 60 anos capota carro e vai parar no Pronto-Socorro

Um capotamento de um veículo modelo Gol, de cor prata, deixou o motorista José Francisco da Conceição, de 60 anos, com escoriações e dores no corpo na tarde deste sábado, 26, no km 64 da Rodovia AC-90, na Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, José trafegava no seu veículo no sentido Rio Branco-zona rural, quando inesperadamente ao fazer uma curva, passou em um buraco, perdeu o controle da direção, saiu da pista, caiu em uma ribanceira e capotou. Com o impacto, José Francisco sofreu escoriações e sentiu dores da região do pescoço e coluna.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o motorista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Um guincho removeu o veículo.