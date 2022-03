Chefão das terceirizadas, Jebert Nascimento se filia ao Podemos

Desde o início da pandemia são 20 casos de Covid-19 em crianças de até dois anos no Acre, sendo que cinco morreram com a doença. O pior ano foi 2020, quando quatro vieram a óbito. Em 2022 já são quatro casos, mas nenhuma vítima fatal.

Em 2020, 67% das crianças internadas em UTI tiveram de ser intubadas. Os dados do Observatório Obstétrico da Covid-19 alerta que os primeiros 1000 dias de vida da criança é o período compreendido entre a concepção até os dois primeiros anos de vida (270 dias de gestação e 730 dias de vida da criança) – intervalo de ouro que determina todo o futuro da criança no âmbito biológico (crescimento e desenvolvimento), intelectual e social.

O termo “1000 dias de vida”, decorre de uma série de estudos publicados na revista de medicina inglesa Lancet, entre 2008 e 2013, que analisou os primeiros mil dias do ciclo de vida, demonstrando que o cuidado se inicia com a mãe durante a gravidez. A falta de políticas públicas de saúde comprometidas com a saúde integral da gestante e da criança desencadeia consequências irreparáveis que impactam diretamente na mortalidade infantil nesta faixa etária.

No País, desde o início da pandemia, são 16.292 de Covid-19 em crianças até dois anos e 1.179 mortes. Dos bebês que morreram por Covid nessa faixa etária, 30,3% não foram para UTI e 36,2% não passaram por intubação, recursos importantes nessas situações. Um destaque é a alta concentração de mortes nos primeiros meses de vida do bebê: 53,4% delas está concentrada até no terceiro mês (630 óbitos).

Para o pediatra Guilherme Pulici, presidente do Sindicato dos Médicos do Acre, os cuidados sanitários devem ser mantidos a todos os grupos mas especialmente às crianças do grupo ainda não alcançado pelas vacinas.

“Eu acho que os grupos mais suscetíves tem de ser protegidos sempre até ser colocado um fim nessa pandemia. Crianças, especialmente as que estão fora do grupo grupo pode ser vacinado, os idosos, as pessoas com comorbidades”, disse o médico ao ac24horas.

Os dados sobre a mortalidade em bebês por Covid-19 e Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) podem ser acessados aqui:

https://observatorioobstetrico.shinyapps.io/criancas_ate2anos/