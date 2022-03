Rio Acre se aproxima da cota de transbordo e pode começar a desabrigar famílias

Um relato de desespero. É assim que a engenheira agrônoma e empreendedora digital Edmirk Herculano, resume sua história contada em uma rede social nesta quinta-feira, 24.

Edmirk, chorando copiosamente, começa seu relato contando que se separou de seu ex-esposo, Rodolfo Albuquerque, após ser agredida fisicamente. “Eu levei uma pisa que foi preciso meus vizinhos entrarem na minha casa para intervir. Eu e meus dois filhos, que também são dele, saímos de casa só com a roupa do corpo”, conta.

A mulher relata que o ex-marido viajou após a agressão e que quando retornou os dois decidiram se separar. Voltando a chorar muito, explica que ficou morando na casa onde os dois residiam durante o casamento, mas foi pega de surpresa com o anúncio de que a casa tinha sido alugada. “Ele chegou pra mim e disse que tinha alugado a casa e que eu tinha apenas cinco dias para sair de casa. Era no auge da pandemia, as pessoas nem queriam me mostrar casas porque estávamos no isolamento total. Eu fiz um movimento aqui nas redes sociais e finalmente consegui uma casa para morar”, relata.

Edmirk afirma que fez um acordo com o ex-esposo que se comprometeu a pagar o aluguel, a escola e o plano de saúde dos filhos. Com um tempo, Rodolfo a teria procurado para pedir ajuda com o pagamento do aluguel, alegando que estaria pesada a despesa. A empreendedora conta que aceitou e passou a mandar sua parte combinada todos os meses para o ex. A surpresa veio alguns dias atrás quando foi surpreendida pela cobrança do dono do imóvel, alegando vários meses de atraso no pagamento do aluguel.

“Eu mandava todo mês a minha parte, tenho os comprovantes e todas as conversas. Quando foi no sábado, o proprietário perguntou como eu faria com o aluguel. Eu imaginei que como eu tinha passado a minha parte na quarta, achei que ele tivesse atrasado. Foi quando o dono me falou que não estava me falando de um mês, mas de vários meses. Eu ficava com o meu dinheiro e não pagava o aluguel. Ele me enganou, me roubou. Agora eu vou ter que sair daqui e não sei o que faço, não sei para onde correr, para onde pedir ajuda”, afirma.

O ex-marido, Rodolfo Albuquerque, que é servidor do Ministério Público Estadual (MPE/AC), foi procurado pelo ac24horas. O mesmo garantiu que iria enviar uma nota com suas explicações, o que não aconteceu até o fechamento desta reportagem. O espaço segue à disposição, caso haja interesse.

Veja o vídeo:

Please enable JavaScript





Procurador-Geral de Justiça determina exoneração de Rodolfo Albuquerque

Quem também se manifestou sobre o caso foi o MPE, onde Rodolfo era cargo comissionado. Em nota enviada à redação, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro anuncia que determinou a exoneração de Albuquerque.

Leia a nota abaixo:

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento determinou a exoneração do servidor em questão em razão de exercer cargo em comissão, independente da apuração de responsabilidades, o que deverá ocorrer nas esferas competentes.

O Ministério Público do Estado do Acre, por intermédio da Promotoria Especializada de Combate à Violência Doméstica e do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), se coloca à disposição da vítima, e reforça o seu compromisso com o combate à violência doméstica e familiar, ressaltando ainda que não vai tolerar qualquer ato que atente contra a dignidade da mulher.

Ministério Público do Estado do Acre