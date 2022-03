Homem armado faz mulher de refém em hotel no Centro de Rio Branco

Um homem ainda não identificado está armado e fazendo uma mulher de refém desde as primeiras horas desta sexta-feira, 25, em um quarto do Hotel Central, localizado na Avenida Epaminondas Jácome, no Centro de Rio Branco. A polícia militar foi acionada após vizinhos de quarto escutarem pedidos de socorro da mulher.

A Avenida da região foi bloqueada pela polícia. Dezenas de policiais estão no local tentando negociar com o homem. Ainda não se sabe os motivos para que ele faça a mulher de refém.

Mais informações em instantes.

Veja o vídeo: