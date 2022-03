Vanda Milani garante recursos para construir aeródromo em Sena

A deputada federal Vanda Milani garantiu na tarde desta quinta-feira, R$ 2,5 milhões para construir um aeródromo no município de Sena Madureira. O compromisso público foi feito pela parlamentar durante a assinatura da ordem de serviço da ponte sobre o rio Iaco. Ao lado do prefeito Mazinho Serafim e o governador Gladson Cameli, Vanda Milani foi ovacionada.

“Essa é uma demanda repassada pelo prefeito Mazinho Serafim que atende a um anseio da população que tinha um aeródromo. O governador pediu o apoio da bancada federal e eu destinarei até dois milhões e meio para realizar mais esse sonho de quem mora aqui no Iaco” disse a deputada.

A parlamentar chegou cedo para a solenidade de lançamento da ordem de serviço que através da segunda ponte sobre o rio Iaco vai ligar o centro da cidade de Sena Madureira ao Segundo Distrito. Em entrevista ao sistema público de comunicação ela destacou a união dos poderes.

“Vivemos um dia histórico com aplicação de R$ 36 milhões na construção da ponte para o Segundo Distrito. Isso é fruto da união do governo federal, o governo do estado e o município, só quem ganha é a população que mais precisa. Estamos muito felizes em ver esse sonho saindo definitivamente do papel”, acrescentou.

Dos recursos que serão aplicados na construção da ponte, cerca de R$ 1,5 milhão volta para os cofres municipais através de impostos sobre serviços. De acordo com o diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, 200 empregos diretos serão gerados durante a execução da obra.

“O Gladson cuidou de salvar vidas durante a pandemia, agora é hora de tocar as grandes obras para aquecer as economias regionais, gerando emprego e renda. O governador pediu que a empresa priorizasse os trabalhadores da região, isso é bom para o comercio e a economia local”, concluiu a deputada.