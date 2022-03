Sem mortes, Acre registra apenas 9 casos de Covid-19 nesta quinta

O blog do jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge publicou que o atual secretário de meio ambiente de Rio Branco, Normando Sales, vai sair da gestão municipal para ser candidato à uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal

Na manhã desta quinta-feira, 24, a reportagem do ac24horas conversou com Normando. O ex-deputado estadual confirmou o convite da direção nacional do PSDB, mas afirmou que a decisão só sai após uma conversa com o prefeito Tião Bocalom.

“Recebi um convite da Direção Nacional do PSDB, onde tenho bons amigos, para retornar à política partidária, com estímulo para buscar um mandato legislativo federal ou estadual. No entanto, preciso falar pessoalmente com o prefeito Bocalom. Depois dessa reunião tomo a decisão de sair ou não, como também definir, em saindo da prefeitura, se federal ou estadual. Tenho consideração pelo Tião Bocalom, com quem estou junto politicamente desde 1997”, disse Normando.

Um fato curioso é sobre a possibilidade de Sales apoiar o governador Gladson Cameli à reeleição. O candidato de Bocalom ao Palácio Rio Branco é o senador Petecão que o apoiou na eleição para prefeitura. A relação entre os chefes do executivo municipal e estadual ficou ainda mais estremecida após o constrangedor episódio durante a agenda do Presidente da República Jair Bolsonaro na última sexta-feira, 18.

Normando enfatizou que o apoio à Gladson também passa pela conversa com o prefeito. “Por isso preciso falar com o Bocalom sobre outras questões de ordem política dessa decisão de ser ou não candidato”.

Sales trabalhou no governo Gladson Cameli. Foi um dos integrantes do extinto Conselho Político e ainda trabalhou na secretaria estadual de meio ambiente e na secretaria de educação.