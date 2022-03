Rio Acre vaza em Brasiléia, mas ultrapassa cota de alerta em Xapuri

Uma colisão entre dois veículos, um modelo Parati e uma caminhonete Ford F 1000, tirou a vida do taxista Rogério Albuquerque, de 53 anos, e deixou mais cinco pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (23) no km 47 da BR-317, estrada de Boca do Acre.

Os envolvidos que sofreram ferimentos foram identificados como Edmar Freitas, de 47 anos, Jéssica da Silva Rodrigues, de 28 anos, Francisca Lima da Silva, de 44 anos, Eva Rosana Mendonça, de 34, e uma criança de 3 anos.

De acordo com populares que presenciaram o acidente, o taxista trafegava na Parati juntamente com os passageiros no sentido Rio Branco-Boca do Acre, quando colidiu na traseira de uma caminhonete modelo Ford F 1000 que transitava lentamente na rodovia no mesmo sentido. Com o impacto, os dois veículos capotaram. Rogério bateu a cabeça, sofreu fraturas e não resistiu aos ferimentos.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas do acidente e encaminharam cinco pessoas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde estável, alguns com fraturas pelo corpo e outros com escoriações.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. O corpo de Rogério foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal em Rio Branco para os exames cadavéricos.