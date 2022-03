Prefeitura convoca aprovados em concurso público da Saúde

O nível do Rio Acre na manhã desta quinta-feira, 24, em Rio Branco é de 13,30m, o que significa apenas 20 centímetros da cota de alerta.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, a previsão é de que a cota de alerta seja alcançada até o meio dia de hoje. A velocidade do aumento do nível é a principal causa para a afirmação, já que o Rio Acre tem aumentado cerca de 2,5 centímetros por hora.

Em entrevista ao ac24horas nesta manhã, o coordenador da Defesa Civil na capital acreana, Ten. Coronel Cláudio Falcão, afirmou que chegar a cota de alerta é questão de horas, mas que ainda há uma esperança de que não aconteça uma enchente em Rio Branco.

“Pela velocidade que está subindo o rio, podemos garantir que vamos chegar a cota de alerta. Já em relação ao transbordo do rio, o que posso dizer é que existe a chance de que isso aconteça. Estamos monitorando toda a bacia, já há vazante em Assis Brasil, mas o Riozinho do Rola está enchendo. Vamos continuar no acompanhamento e se a alagação acontecer, estamos prontos para atuar”, explica.