No Acre, quase 600 contribuintes terão direito ao lote de março da restituição do Imposto de Renda

Já são seis as cidades acreanas que registram transbordamento de rios: Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus. Em levantamento aproximado, com base nas informações da Defesa Civil nessas localidades, pelo menos 15 mil pessoas estão atingidas pelas enchentes e mais de mil estão desabrigadas ou desalojadas.

Em Cruzeiro do Sul, o rio Juruá voltou a transbordar nesta terça-feira (22) e atingiu 13,39 metros nesta quarta-feira (23). Segundo a Defesa Civil do município, até a manhã desta quarta-feira (23) ainda não haviam sido removidas pessoas de suas casas por conta desse transbordamento.

As 128 famílias que permanecem nos 14 abrigos instalados em Cruzeiro do Sul, cerca de 500 pessoas, são referentes ao transbordamento anterior, quando o rio Juruá atingiu 13,95 metros. A Defesa Civil Municipal também fez a previsão de que o Rio Juruá continue a subir pelos próximos dois dias.

O nível do Rio Juruá também afeta famílias na cidade de Porto Walter, onde as águas atingem cerca de 300 famílias. Nesta quarta-feira (23), o rio marcou 9,94 metros, 20 centímetros acima da cota de transbordo, que é de 9,70. Segundo a Defesa Civil Estadual, a cota de alerta é de 9 metros no município.

Feijó é outro município que enfrenta transbordamento. O Rio Envira atingiu a cota de inundação, que é de 12 metros, e chegou a mais de um metro acima desse nível. Com mais de 3,2 mil pessoas atingidas pela cheia, a prefeitura de Feijó declarou situação de emergência na última segunda-feira (20).

Quase 40 famílias estão desabrigadas em Tarauacá pela enchente do rio de mesmo nome, que atingiu 10,85 metros na manhã desta quarta-feira (23). Já são cerca de 12 mil pessoas diretamente atingidas pela cheia, de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil do município na noite desta terça-feira (22). Nesta tarde, o rio já apresenta leve sinal de vazante.

Em Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim decretou estado de emergência do município também na última segunda-feira e disse que se o rio chegar aos 16 metros de profundidade, vai pedir situação de calamidade pública. O último relatório da Defesa Civil, divulgado no início da noite desta terça-feira, informa que 900 pessoas já foram oficialmente atingidas pela enchente. O Rio Iaco atingiu 15,71 metros nesta quarta-feira.

Em Rio Branco, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) informou em seu boletim da tarde desta quarta-feira que o rio Acre chegou a 12,85 metros e está em elevação.

Em Assis Brasil, o rio voltou a subir e registrou nível de 5,85 metros nesta manhã. O mesmo aconteceu em Brasiléia e Xapuri, que anotaram níveis de 9,97 metros e 12,08 metros, respectivamente. Na tarde desta quarta-feira, o nível em Assis Brasil baixou para 5,70 metros. Em Brasiléia, houve redução para 9,91 metros. Em Xapuri, subiu para 12,22 metros.

Também foi declarada situação de emergência em Santa Rosa do Purus, o Rio Purus atingiu 9,72 metros e está acima da cota de transbordo, que é de 9 metros. O decreto de emergência foi publicado na edição desta quarta do Diário Oficial do Estado pelo prefeito Tamir Sá. Dezenas de famílias, na maioria indígenas, foram removidas de suas casas.