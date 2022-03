N. Lima alerta vereadores para risco de perda de mandato por excesso de faltas

O nível do Rio Tarauacá, na cidade de mesmo nome, no interior do Acre, ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 9,50 metros, e continua a mais de 1 metro acima desse patamar.

Na manhã desta terça-feira (22), o rio chegou à marca de 11,45 metros, registrando uma redução, em seguida, para 10,87 metros, segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA).

O novo transbordamento do Rio Tarauacá se deu nesta segunda-feira (21), após fortes chuvas, subindo de 6 metros para 10,20 metros em um espaço de 24 horas.

Segundo foi noticiado pelo g1 Acre, a estimativa da Defesa Civil é que ao menos duas mil famílias, o que corresponde a 8 mil pessoas, estejam afetadas pela enchente, o que corresponde a um terço da cidade.

As localidades atingidas em Tarauacá, são: Triângulo, Senador Pompeu, Bairro das Flores, Parte do Centro e Entorno da BR-364

Transbordamentos

Ainda de acordo com o g1 Acre, essa é a terceira vez que o Rio Tarauacá transborda na cidade. A primeira vez foi no dia 21 de fevereiro quando o manancial atingiu a marca de 9,50 metros no interior. Já no último dia 10, o nível do rio voltou a subir e ultrapassou mais uma vez este ano a cota de transbordo.

Conforme a Defesa Civil, a elevação se deu após o registro de chuvas acima de 100 milímetros na região do Rio Muru, na zona rural, e também na parte urbana da cidade entre os dias 8 e 9 de março.