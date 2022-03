ISE: governo divulga resultado final e acesso às respostas aos pedidos de revisão

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), tornou público no Diário Oficial (DOE) desta quinta-feira, 24, o acesso às respostas dos pedidos de revisão e o resultado final da prova de títulos referente ao último concurso público para provimento de cargos efetivos de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

As respostas dos recursos contra o resultado preliminar da prova de títulos podem ser consultadas no site: www.ibade.org.br. Já o resultado final da etapa está disponível no Diário Oficial, na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição, nome do candidato e nota, em ordem alfabética.

Com edital publicado no dia 5 de outubro de 2021, as provas objetivas foram realizadas no dia 5 de dezembro. Um total de 32.199 candidatos realizaram as inscrições para participar da primeira etapa do certame, que disponibiliza 322 vagas, distribuídas em sete cargos de carreira. A segunda fase do concurso consistirá em realização de exames psicotécnico, médico e toxicológico, investigação criminal e social, além da prova de aptidão física, exclusiva para o cargo de agente socioeducativo.

A remuneração inicial dos aprovados será de R$ 2.326,95 para o cargo de técnico administrativo operacional, R$ 2.978,55 para agente socioeducativo e R$ 3.908,22 para os cargos de assistente social e psicólogo.

Para outras informações, além das disponíveis no site da banca realizadora, o candidato poderá entrar em contato pelo número 0800 668 21 75 ou pelo e-mail: [email protected]

Confira o edital: Resultado final prova de títulos