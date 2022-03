Grupo armado atira em mulher grávida e adolescente na Capital

A jovem Milena Ferreira do Santos, de 20 anos, grávida de 3 meses, e um adolescente de 17 anos, foram feridos a tiros em via pública na manhã desta quinta-feira, 24, no ramal da Judia, no bairro Belo Jardim, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Milena e o adolescente estavam caminhando na rua, quando quatro homens não identificados se aproximaram em um carro e efetuaram vários tiros na direção de ambos.

O adolescente foi atingido com um tiro no peito direito e Milena, que estava próxima, foi ferida com um tiro no pescoço, que atingiu a cervical.

As vítimas foram atendidas pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o estado de saúde de Milena é considerado grave, já o adolescente está estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do veículo e dos autores dos crimes e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, porém não obtiveram êxito até o momento.

A Polícia acredita que o ataque foi motivado pela guerra entre facções. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).