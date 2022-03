Socorro Neri apresenta 7 propostas para Educação para por fim na greve

Por meio de sua página no Facebook, a secretária de Estado de Educação, Socorro Neri, fez esclarecimentos sobre os motivos que a levaram a adiar uma reunião que estava programada para acontecer nesta terça-feira (22) com os Sindicatos e o Conselho Estadual do FUNDEB.

A secretária relatou que, na intenção de aperfeiçoar a proposta que está sendo discutida, tomou a iniciativa da reunião e pediu que cada entidade enviasse dois representantes. Seria, segundo ele, uma reunião de análise da proposta, dos impactos e de construção de soluções possíveis.

“Entretanto, a presidente do SINTEAC decidiu mobilizar servidores para uma manifestação no mesmo horário e local onde seria realizada a reunião, não me deixando outra alternativa a não ser adiá-la. Quem quer construir solução dialoga, não invade gabinete, não destrata servidores”, afirmou Neri na publicação.

Socorro reforçou que tem se empenhado pela valorização dos servidores da educação e disse que não precisa de holofotes e nem de elogios. “Respeito está de bom tamanho”, pontuou.

“Meus colegas do governo são testemunhas do quanto tenho me empenhado para que a proposta de reajuste dos servidores da educação seja a melhor possível. E tenho feito isso com estudos, argumentos e articulações sem agredir ninguém”, acrescentou.

Proposta

De acordo com a secretária Socorro Neri, a proposta construída até agora garante:

1 – O piso dos professores;

2 – A repercussão do piso na carreira e nas vantagens;

3 – A incorporação da complementação do salário-mínimo no vencimento básico dos servidores de apoio (reivindicação antiga) e a repercussão na progressão e vantagens;

4 – O reajuste geral anual concedido a todos os servidores;

5 – Auxílio-alimentação retroativo a janeiro;

6 – Dos itens 1 ao 4 contemplando os aposentados e pensionistas;

7 – Convocação de professores do cadastro de reserva.

VDP

Socorro Neri também informou que nesta sexta-feira, dia 25, estará na conta dos servidores da educação o pagamento do Prêmio de Valorização Profissional (VDP), que neste ano será pago sem requisitos e critérios, por conta das implicações da pandemia na educação.

Ela ainda lembrou que no final do ano passado, o Governo concedeu abonos de 14, 12 e 10 mil reais que beneficiaram todos os servidores. Um pouco antes doou mais de seis mil notebooks e pagamento de internet, além de tornar permanente a gratificação dos servidores das escolas de tempo integral.

O que havia dito o Sinteac

Horas antes, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), havia dito que a secretária cancelou a reunião porque não gostou da presença de um grupo de servidores do lado de fora da secretaria e teria dito que não negociaria sob pressão.

“Não existe pressão, nós viemos para receber a proposta. A categoria está ansiosa porque desde 2019 que nos enrolam. Apresentaram uma proposta que desestrutura a nossa carreira e essa nós não podemos aceitar”, disse a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento.