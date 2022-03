Líder do B13 é vítima de emboscada e ferido com cinco tiros

Um jovem identificado como Maycon dos Santos Miranda, de 23 anos, foi ferido a tiros em via pública na tarde desta quarta-feira, 23, em frente a um comércio localizado na Rua Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo populares que testemunharam o crime, Maycon estava na frente do comércio quando homens não identificados se aproximaram em um táxi e um deles efetuou sete tiros na direção da vítima.

Maycon foi atingido com cinco projéteis na região do braço, costa e perna. Após a ação, os criminosos fugiram do local. O rapaz foi atendido por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e em seguida encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar dos vários tiros, o estado de saúde do jovem é estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito criminalística. Em seguida colheram as características do veículo e dos criminosos e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, porém não obtiveram êxito.

Segundo informações da polícia, a motivação do crime pode ter ocorrido pelo confronto entre organizações criminosas e por Maycon ser uma liderança da facção Bonde dos 13 na região.