Quase 300 famílias já são atingidas pela enchente do Rio Envira, no município de Feijó

O evento ‘Fé e Cidadania’, realizado na Maison Borges, na noite desta sexta-feira, 18, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi recebido por milhares de fiéis dos 22 municípios do Acre.

Na ocasião, perante as autoridades, Bolsonaro foi abençoado por pastores evangélicos por meio de orações. O militar disse ainda que vai continuar lutando contra a política de esquerda e preservando a família tradicional. “A nossa luta é para que as drogas não sejam legalizadas no Brasil. A nossa luta também dentro do parlamento, e caso seja aprovado no parlamento, o nosso veto aos jogos de azar no Brasil”, comentou.

Bolsonaro voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pela questão do Telegram. “A decisão de um ministro de simplesmente banir do Brasil o aplicativo Telegram. 70 milhões de pessoas usam o Telegram no Brasil para fazer negócios, se comunicar com a família, para lazer e uma parte considerável fazer o contato hospital, paciente, médico. Olha as consequências da decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível uma decisão dessa natureza”, disse.