Prefeito veta criação de de Assessoria Militar para Câmara e gera mal estar no parlamento

A Secretaria Estadual de Educação publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 22, dois aditivos de contratos que tem como objetivo a contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliários e equipamentos escolares nos prédios e anexos da SEE nos Zoneamentos I e VI no município de Rio Branco.

O novo contrato, assinado com a empresa Maia & Pimentel Serviços e Consultoria Ltda, foi aditivo mensal de R$ 170.401,60 (cento e setenta mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos), perfazendo um Valor Global de R$ 2.044.819,20 (dois milhões, quarenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos). O prazo de vigência vai do dia 30 de março de 2022 até o dia 29 de março de 2023.

O que chama a atenção é que na mesma edição do Diário Oficial de hoje, há a assinatura de um aditivo de um outro contato com a empresa Etropus Comércio & Serviços Eireli – ME. A curiosidade é que há descrição do serviço é a mesma, mas o que se destaca é que o zoneamento é o mesmo do primeiro contrato. O valor do termo aditivo mensal é de R$ 101.103,70 (cento e um mil, cento e três reais e setenta centavos), chegando a um valor total de R$ 1.213.244,40 (um milhão, duzentos e treze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). O prazo de vigência também foi prorrogado de a partir de 30 de março de 2022 até o dia 29 de março de 2023.

A reportagem do ac24horas pediu explicações à SEE sobre os contratos se referirem ao mesmo zoneamento e aguarda um posicionamento da gestão.