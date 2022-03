Nível do Rio Acre baixa quase um metro em Rio Branco, diz Defesa

O peruano Valera Linares, de 45 anos, foi assassinado com uma facada no início da manhã deste domingo, 20, por Raimundo Nonato Nogueira Maia, conhecido por “Véi”, no município de Marechal Thaumaturgo, no Alto Rio Juruá.

Segundo a polícia, o crime aconteceu durante uma bebedeira, ocasião em que o peruano teria batido em Véi, que o esfaqueou na sequência. O estrangeiro morreu no local e Raimundo Nonato foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar, que abrange Marechal Thaumaturgo, tenente coronel Edivan Rogério, vitima e autor beberem juntos na praça central da cidade até que se desentenderam. “Estavam numa bebedeira, houve ameaças mútuas, seguidas de agressão. Eles amanheceram o dia bebendo quando a vítima bateu no autor do crime, que pegou uma faca e atingiu o peruano, que foi a óbito”, relata.

O delegado José Obetânio, que era o plantonista do final de semana em Cruzeiro do Sul, informou que o homicida está na Delegacia de Marechal Thaumaturgo, de onde deverá ser encaminhado para o presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. “A polícia já está tomando todas as medidas necessárias com relação ao flagranteado”, concluiu.